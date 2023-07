Indagini a ritmo serrato dopo la sparatoria tra bande Rom: interrogatori e perquisizioni

La zona della sparatoria

TERMOLI. Proseguono a ritmo serrato le indagini da parte degli agenti del commissariato di Polizia di Termoli e dei colleghi della squadra mobile, dopo la sparatoria in via Madonna delle Grazie e l'inizio di via Asia, come mostrano i cerchietti con cui sono state delimitate le parti dell'asfalto dove sono stati rinvenuti i bossoli dei colpi d'arma da fuoco esplosi nel corso della contesa tra le due bande Rom, di Termoli e Santa Croce di Magliano.

Come abbiamo ipotizzato già ieri sera, probabile che le ruggini e il regolamento di conti sia avvenuto per il controllo del territorio, legato forse all'attività di spaccio di stupefacenti.

Per questo, la Polizia di Stato non ha perso tempo e subito messo alle strette i responsabili, interrogando già ieri i ragazzi appartenenti alle famiglie termolesi, oggi è il turno di quelli santacrocesi. Non solo interrogatori, ovviamente, ma perquisizioni a domicilio per tutti. Per quello che si è appreso, a restare feriti sono i genitori di uno dei giovani coinvolti, accorsi a difenderlo.

Galleria fotografica