Operata la ragazza rimasta ferita all'ex idrovora, i medici le salvano la gamba

MONTENERO DI BISACCIA. E’ stata operata d’urgenza, stamani, la 25enne di nazionalità tedesca che ieri pomeriggio è rimasta vittima di un grave infortunio, a causa del cedimento di una vetusta scalinata nell’area interdetta dell’idrovora dismessa alla foce del fiume Trigno.

La giovane rischiava di perdere una gamba, ma l’intervento tempestivo dell’elisoccorso da Chieti ha permesso di accelerare il trasferimento all’ospedale teatino.

I due, forse ignorando alcune restrizioni, si sono avventurati nell’area dell’idrovora alla foce del fiume Trigno, a Montenero marina, arrampicandosi proprio laddove la zona che separa la struttura dal mare è interdetta. Purtroppo, nel salire su uno dei muretti di contenimento, questi si è sfaldato, provocando il distacco di un grosso pezzo, che ha travolto la 25enne teutonica, che ne è rimasta incastrata con la gamba. Il suo compagno, rimasto illeso, ma sotto shock, ha subito dato l’allarme, e sul posto sono intervenuti i Carabinieri della compagnia di Termoli, i Vigili del fuoco del distaccamento di contrada Pantano Basso e il 118 Molise, con la postazione di Montenero di Bisaccia e i volontari della Misericordia di Termoli in ambulanza.

Loro si sono occupati di trasportare il ragazzo all’ospedale San Pio di Vasto, anche se non ha riportato ferite, ma era in evidente stato di agitazione. Per la 25enne, invece, stante le condizioni dell’arto rimasto intrappolato dal manufatto che le è rovinato addosso, è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso dal 118 Abruzzo, che in pochi minuti è decollato da Chieti ed è arrivato nell’agro di Montenero di Bisaccia. La turista è stata trasportata poi d’urgenza con sindrome da schiacciamento alla gamba proprio al Policlinico di Chieti, dov’è ora ricoverata. La squadra del 115 ha poi messo in sicurezza la zona dell’idrovora dismessa del Consorzio di bonifica “Basso Molise”.