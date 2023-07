Investe 18enne in scooter su via del Mare e fugge via, chi ha visto un Suv nero?

TERMOLI. Sale in sella al proprio scooter, con cui si dirige verso il lungomare per scendere in spiaggia e ritrovarsi con le amiche in questo secondo venerdì di luglio. Tuttavia, non ha fatto i conti con la protervia di un automobilista alla guida di un Suv di colore nero, che all'altezza della rotatoria di via del Mare la investe, facendola rovinare a terra, per poi fuggire via. Il sinistro è avvenuto intorno alle 15.30. 18enne alla guida del ciclomotore, residente in zona Porticone, resta confusa e il conducente del veicolo pensa male di scappare via, da vero corsaro nero, visto il colore della macchina. Troppe le omissioni di soccorso che stanno avvenendo negli ultimi tempi. La 18enne è stata soccorsa dal fratello, che l'ha accompagnata al Pronto soccorso dell'ospedale San Timoteo, dove è stata medicata e dimessa con prognosi di 10 giorni, danni subiti anche dallo scooter, ovviamente. Del sinistro e della fuga sono stati interessati i Carabinieri della compagnia di Termoli, ma dalla famiglia della giovane viene lanciato un appello. Chi ha visto qualcosa dell'incidente, utile a far rintracciare il pirata della strada, lo comunichi alle forze dell'ordine.