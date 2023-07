Sparatoria ad Apricena, arrestati gli autori e il sindaco: «Non c'è spazio per i delinquenti»

APRICENA. Dal sindaco di Apricena, Antonio Potenza, il commento all'ultima operazione di polizia giudiziaria compiuta dai militari dell'Arma. «Ancora un grande plauso alle forze dell’ordine e alla magistratura, che hanno messo a segno un altro importante colpo a chi pensa di farla franca nella nostra città.

Ci arriva la notizia dell’arresto dei presunti responsabili della sparatoria che nella notte di Pasqua portò al ferimento di un nostro giovane concittadino incensurato. L’arresto è stato reso possibile grazie al grande lavoro dei Carabinieri della compagnia di San Severo e della locale stazione di Apricena e soprattutto con il contributo offerto dal massiccio sistema di video sorveglianza pubblico/privato presente in città.

Ribadiamo un concetto già espresso più volte: non c'è spazio per chi vuole delinquere qui!

La strada è segnata, prima o poi si aprono le porte del carcere, quindi ribadiamo ai malintenzionati di mantenersi alla larga dalla nostra città.

Siamo orgogliosi di vivere in una comunità sempre più apprezzata a livello provinciale e non solo, pertanto non permetteremo mai a nessuno di minare la nostra serenità».