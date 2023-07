Mezzi e uomini impegnati a lungo, recuperato il grosso tronco in mare

Il recupero dell'albero in mare

TERMOLI. Recuperato dopo uno sforzo notevole e l'impiego di alcuni mezzi il grosso tronco che le mareggiate hanno portato nel tempo dalla costa romagnola alluvionata a quella adriatica molisana.

Di vegetazione residuale non se ne vede più molta, per fortuna, sull'arenile, ma oggi l'albero ha calamitato oltreché la curiosità dei bagnanti, l'attenzione delle forze dell'ordine e di soccorso, coi militari della Capitaneria di Porto e i Vigili del fuoco del distaccamento di Termoli impegnati per ore per toglierlo dall'acqua, poiché rappresentava un pericolo reale.

