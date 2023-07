Incidente in monopattino alla Marina di Montenero, 35enne elitrasportato a Pescara

MONTENERO DI BISACCIA. Per la terza volta in pochi giorni l’elisoccorso del 118 in decollo da Chieti è atterrato nel territorio di Montenero di Bisaccia, alla Marina. Stavolta ad aver bisogno del trasporto urgente all’ospedale civile di Pescara è stato un 35enne, D. M., che è caduto col monopattino, scivolando dove c’era dell’acqua e purtroppo battendo con violenza il capo, procurandosi un trauma cranico grave. Per questo, il 118 Molise, intervenuto con la postazione di Montenero di Bisaccia e i volontari della Misericordia di Termoli ha chiesto l’ausilio del mezzo aereo del 118 Abruzzo, che è atterrato e ha trasportato il 35enne. Sul posto i Carabinieri della compagnia di Termoli e Vigili del fuoco del distaccamento di contrada Pantano Basso. L’incidente è avvenuto al porto turistico Marina Sveva.

