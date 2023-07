Incendi diffusi a Campomarino, brucia anche un oliveto con casolare abbandonato

CAMPOMARINO. Vigili del fuoco del basso Molise operativi in distinti roghi a Campomarino, a conferma di come il procedere dell'estate renda il quadro più impegnativo per il 115.

In prima battuta la squadra del distaccamento di Santa Croce di Magliano è intervenuta in contrada Arcora, non molto distante dal porto turistico, dove ad andare a fuoco è stato un oliveto, con annesso casolare abbandonato.

Un'altra squadra, proveniente da Termoli, invece, è stata chiamata a intervenire in contrada Marinelle, prima del Lido.

