Auto in fiamme, il conducente lascia l'abitacolo appena in tempo

MONTENERO DI BISACCIA. Ore davvero impegnative per i Vigili del fuoco del distaccamento di Termoli, chiamati a intervenire su interventi molteplici e di diversa natura. Alle prime luci dell’alba, infatti, la squadra che stava terminando il turno di notte si è recata a Montenero di Bisaccia, dove un’autovettura era andata in fiamme in via don Luigi Sturzo.

A bruciare la macchina di un uomo che stava raggiungendo il posto di lavoro, ma durante il tragitto ha notato come dal cofano motore si sprigionasse del fumo. Ha avuto la tempestività di parcheggiare il veicolo in un piazzale, e abbandonare l’abitacolo, giusto in tempo, poiché in pochi attimi la macchina è stata avvolta dalle fiamme.

Sul posto anche i Carabinieri della locale stazione. In corso l’accertamento delle cause del rogo, che hanno divorato la Seat Arosa con cui un dipendente di Amazon di origini laziali era in viaggio verso il polo logistico di San Salvo.

Galleria fotografica