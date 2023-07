Ennesimo tamponamento all'incrocio fra via di Spagna e viale Trieste

TERMOLI. Da un lettore e residente la cronaca dell'ennesimo tamponamento all'incrocio fra via di Spagna e viale Trieste, più volte segnalato dai residenti della via per la sua pericolosità.

«Via di Spagna, nel tratto fra via Mascilongo e viale Trieste, è diventato uno stretto imbuto in cui convoglia tutto il traffico proveniente da Termoli nord e diretto in centro, trattandosi della via più breve che porta da via Maratona al cavalcavia eppoi alla stazione. Via più breve, ma assolutamente inadeguata, trattandosi di una strada stretta, con marciapiedi non a norma e accessi ai garage con poca visibilità. In particolare l'immissione su viale Trieste è decisamente pericolosa, con poca visibilità e in un punto in cui la via principale è spesso percorsa a velocità sostenuta.

Da tempo i residenti della via hanno segnalato il problema in Comune, depositando una richiesta di inversione del senso di marcia o di installazione di rallentatori. La semplice inversione del senso di marcia dirotterebbe il traffico su via Polonia, larga oltre il doppio di via di Spagna e con una immissione sicura su viale Trieste. Dalla data di protocollo della richiesta (Settembre 2020) ad oggi siamo ormai al quarto grave tamponamento che si sarebbe potuto evitare. Quanti altri saranno necessari prima che qualcuno si accorga che questa via non è adatta a sostenere il transito attuale?», la testimonianza diretta di Sandro D'Onofrio.