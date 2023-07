Professionisti in vacanza e i ladri svaligiano la loro villa

CAMPOBASSO. Ancora una villa di professionisti “ripulita” dai ladri nella provincia di Campobasso. Se sulla costa si prediligono i furti d’auto e in qualche esercizio commerciale, i malviventi tengono d’occhio, invece, le residenze di chi è in vacanza. Com’è avvenuto alla periferia del capoluogo nella notte, dove i banditi, probabilmente studiando il colpo nei minimi particolari, sono entrati in azione per portare via quanto di più prezioso e di valore ci fosse a casa della coppia.

Una zona che era stata bersagliata dai furti anche in epoche recenti. Sul posto è intervenuta la volante della Polizia, per i rilievi attraverso cui avviare le indagini.