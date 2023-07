Cocaina e hashish, denunciata una coppia e due giovani

ISERNIA. I Carabinieri della Compagnia di Isernia, nell’ambito di mirati servizi di controllo del territorio, stanno eseguendo una serie di accertamenti finalizzati alla prevenzione e al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti.

A Isernia, presso un noto bar, i militari hanno sottoposto a perquisizione personale, estesa successivamente al proprio domicilio, un giovane, trovato in possesso di un totale di oltre 12 grammi di “hashish”, di cui una parte veniva occultata sulla propria persona; la restante parte veniva invece rinvenuta, in seguito, presso la camera da letto del soggetto. Nel corso delle operazioni, i militari hanno inoltre trovato e sequestrato un bilancino di precisione. Il ragazzo è stato denunciato all’A.G. per il reato di detenzione di stupefacente ai fini dello spaccio.

Sempre a Isernia, un soggetto di origini straniere veniva sorpreso, in due episodi distinti, a distanza di un mese, a fare uso di sostanza stupefacente del tipo “hashish”.

Nel primo caso, il predetto veniva sottoposto a perquisizione nei pressi della stazione ferroviaria e trovato in possesso di un discreto quantitativo di stupefacente, detenuto per uso personale.

Nella seconda circostanza, invece, trovandosi in un parco cittadino, alla vista dei militari, tentava di disfarsi dell’involucro contenente la sostanza, gettandolo con destrezza all’interno di un cespuglio. Lo stesso veniva prontamente recuperato dai Carabinieri e sequestrato.

In entrambi i casi, i militari, dopo aver identificato il soggetto, lo sottoponevano a perquisizione personale e, una volta portato in caserma, procedevano al sequestro della sostanza e alla contestazione relativa alla detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale.

Ulteriore operazione portata a termine riguarda una coppia di giovani, trovata in possesso di un involucro di cellophane contenente sostanza stupefacente del tipo “cocaina”.

Nello specifico, nel corso di un’attenta attività di osservazione, i militari individuavano i due soggetti mentre si aggiravano in una località nota ai fini dello spaccio. Entrambi i soggetti, dopo essere stati sottoposti a perquisizione personale, che dava esito positivo, sono stati segnalati alla locale Prefettura per la detenzione di stupefacenti per uso personale.