Incidente frontale tra due auto sulla bretella che costeggia la Bifernina

GUARDIALFIERA. Ancora un incidente sulla bretella della Bifernina nel territorio di Guardialfiera. Due le auto che si sono scontrate frontalmente, con ingenti danni ai veicoli. Per gli occupanti delle macchine pare non ci siano state conseguenze, soccorsi da alcuni automobilisti di passaggio, in attesa dell’arrivo del 118 e dei Carabinieri.

Disagi alla circolazione, a causa della carreggiata occupata dalle vetture incidentate, che sarà possibile rimuovere solo dopo i rilievi da parte delle forze dell’ordine.