Auto si ribalta nei campi sulla statale 16 tra Lesina e San Severo: un morto e un ferito

LESINA. Incidente tragico quello accaduto tra Lesina e San Severo, all’incirca all’ora di pranzo di oggi. Un’auto - per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine - è uscita fuori strada, ribaltandosi nei campi, all’altezza del km 632 della statale 16. Nell’impatto una persona è morta e un’altra è rimasta ferita.

Sul posto sono intervenuti l'elisoccorso e le ambulanze del 118 di Apricena e Lesina.