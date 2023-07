Perde il controllo dello scooter in via America, 17enne portato al Pronto soccorso

TERMOLI. Un 17enne ha perso il controllo dello scooter che stava guidando, mentre percorreva il tratto di via America. L'incidente è avvenuto nella notte, intorno alle 2. Il ragazzo è scivolato col ciclomotore ed è stato necessario soccorrerlo col 118 Molise, intervenuto coi volontari della Misericordia di Termoli in ambulanza, e trasportarlo al Pronto soccorso dell'ospedale San Timoteo, per gli opportuni accertamenti. Sul posto intervenute anche le forze dell'ordine, per rilevare il sinistro.