Transennata l'area di uno stabile abbandonato dopo un nuovo cedimento

GUGLIONESI. Diversi gli interventi dei Vigili del fuoco nel pomeriggio di oggi del distaccamento di Termoli. Incendi e non solo da fronteggiare.

Per fortuna, i roghi non sono stati così rognosi, estinti in poco tempo, sia a Montenero di Bisaccia, che nei pressi del Ponte dello Sceriffo, in agro di Montecilfone. Infine, intervento a Guglionesi, dove la Polizia locale ha segnalato un crollo parziale di un vecchio stabile abbandonato. Si trattava di un edificio già transennato, in via Venezia (civico 1), dove la squadra del 115 ha riposizionato le transenne con l'ausilio dell'ufficio tecnico del Comune.