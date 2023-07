Ennesimo incidente in Molise, tre feriti nello scontro tra due auto

ISERNIA. Ennesimo incidente stradale avvenuto in Molise in un pomeriggio di mezza estate. Stavolta è accaduto in provincia di Isernia, nel territorio del comune di Cerro al Volturno, sulla statale 652, al km 2,6. Due le auto che si sono scontrate e tre i feriti soccorsi dal 118 Molise, trasportati all’ospedale Veneziale di Isernia.

Sul posto i Vigili del Fuoco del comando provinciale pentro, chiamati per la messa in sicurezza delle autovetture e i Carabinieri per ricostruire la dinamica.

