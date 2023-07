Tenta di farsi investire e poi aggredisce la donna al volante, serata di follia a Rio Vivo

TERMOLI. Episodio davvero inquietante, quello avvenuto nella serata di ieri, poco prima delle 21.30.

Un uomo, ancora di età piuttosto giovane, ha creato scompiglio in via Rio Vivo. A metà tra un tentativo di truffa e un'aggressione, ha atterrito una donna che era al volante della sua macchina e che stava rientrando in garage. Ha provato a farsi investire, o meglio, poi ha con veemenza affermato questo, gettandosi a corpo morto sull'autovettura. Poi, non bastasse ciò, ha infranto il finestrino dell'auto, non si sa bene per quale motivo, gettando nel panico la signora.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della compagnia di Termoli, chiamati dalle persone che hanno assistito a questo assurdo episodio, peraltro gli stessi hanno provato anche a calmarlo, ma era assolutamente fuori controllo.

I militari dell'Arma, seppur a fatica, sono riusciti a fermarlo e a condurlo poi al comando di via Brasile. Una serata di ordinaria follia di mezza estate.