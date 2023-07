«Suo nipote è nei guai, deve ritirare un pacco e pagare», ancora tentativi di truffa al telefono

TERMOLI. A distanza di poco più di dieci mesi dalla prima volta ci riprovano, ma stavolta chi era dall’altra parte del telefono sapeva bene come rispondere. Ennesimo tentativo di truffa ai danni di un’anziana sul nostro territorio, sempre attraverso l’utenza telefonica fissa. Una sorta di pesca a strascico, quella che viene praticata dai malfattori, che sperano nel buon cuore di pensionati, per turlupinarli, raggirarli e depredarli.

Continui peraltro gli allarmi diffusi lanciati dalle forze dell'ordine.

È avvenuto nella giornata di ieri a una pensionata quasi 78enne di Termoli, di cui i malintenzionati conoscevano informazioni di carattere personale e su cui hanno provato a fare il cosiddetto colpo del pacco.

Telefonata a domicilio, sull'utenza fissa, per spacciarsi come un nipote lontano, che abita a centinaia di chilometri di distanza. Copione identico a quello recitato a soggetto nella prima settimana del settembre 2022.

La richiesta è sempre la stessa, occorre ritirare un pacco versando soldi, per impedire che il proprio caro finisse nei guai, poiché rischierebbe una denuncia. L'anziana donna memore dell’esperienza precedente, che le aveva creato grossa agitazione, ha saputo subito ribattere dicendo che non era possibile quello che stavano affermando, mettendo fine al tentativo di truffa e poi avvisando il lontano parente del secondo episodio in dieci mesi.