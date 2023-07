Truffa del falso nipote: 90enne derubata di 3mila euro

TERMOLI. Comincia con un’innocua telefonata e finisce facendo perdere migliaia di euro ad alcune vittime: la truffa del falso nipote è nota da molti anni ed è ancora una di quelle più utilizzate dai criminali.

Questi ultimi sono ben organizzati. Negli elenchi telefonici ricercano in modo specifico persone con i nomi più comuni tra gli anziani; la truffa del falso nipote è principalmente rivolta a donne anziane. Dall'indirizzo i truffatori identificano se la loro vittima vive in un quartiere socialmente svantaggiato oppure in una zona più signorile. In questo modo possono stimare quanto denaro riescano ad estorcere tramite l’inganno.

Le truffe agli anziani non si placano mai. Sono loro le persone più sensibili che alla notizia di un nipote che si è messo nei guai, scalerebbero le montagne pur di salvarlo. Ed è quello che ha fatto una signora 90enne termolese che, purtroppo, è finita nelle mani di alcuni malviventi.

La denuncia è subito stata fatta ma la signora, purtroppo, è stata raggirata, abbindolata ed ha consegnato 3000 euro a uno dei due truffatori.

Ecco la segnalazione del genero.

«Chiamata sul fisso, alla signora veniva comunicato che il nipote, mio figlio, di cui conoscevano il nome e con cui le è sembrato di parlare, doveva dare subito del denaro per evitare di andare in prigione adducendo motivi che ancora adesso non sono ben chiari, chiedendo poco meno di 5mila euro.

Presa dal panico rispondeva che tutto quello che era nelle sue disponibilità sul libretto postale erano 3mila euro. Pertanto è andata a ritirare il denaro alle poste col caldo, poiché è successo tutto intorno a mezzogiorno, percorrendo circa 2Km e, tornata a casa, si è presentato maschio di circa 40anni spacciandosi per amico intimo del nipote facendosi consegnare il denaro.

Dopo poco anche la figlia dell'anziana, mia moglie, ha ricevuto una chiamata sul cellulare da certo maresciallo Caputo, che conosceva cognome e professione, comunicando che la situazione si stava risolvendo e quindi non era necessario rivolgersi ai Carabinieri, che però mia moglie ha subito contattato».

Come difendersi dalla truffa del falso nipote? i