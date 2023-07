Finisce ai domiciliari il 34enne che ha tentato di farsi investire a Rio Vivo

TERMOLI. Per un po' non potrà più dare fastidio a chi guida le automobili nella nostra città, soprattutto le donne, che pare fossero il suo bersaglio prediletto.

Ha 34 anni ed è già noto alle forze dell'ordine, l'uomo, residente a Termoli, che nella serata di mercoledì si è reso protagonista dell'aggressione avvenuta in via Rio Vivo, ai danni proprio di una automobilista.

Ha tentato di farsi investire, per perpetrarle una chiara truffa, andando addosso alla vettura più volte, fino a rompere il finestrino della macchina, gettando nel panico la ragazza al volante.

I Carabinieri della compagnia di Termoli, intervenuti sul posto, a fatica erano riusciti a portarlo via. Ora per il 34enne, arrestato in flagranza di reato, sono scattati i domiciliari.