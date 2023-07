Scontro tra auto e scooter, due pattuglie della Polizia locale in via Corsica

TERMOLI. Traffico in sofferenza sulla frequentatissima via Corsica, nella mattinata di oggi.

Intorno alle 10.30 uno scontro auto-scooter ha richiesto l'intervento del 118 Molise, intervenuto coi volontari della Misericordia in ambulanza, quindi due pattuglie della Polizia locale, la prima per compiere i rilievi del caso, la seconda per disciplinare la circolazione.