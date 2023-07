«I soliti balordi del sabato notte», chi abita in centro "soffre" l'inciviltà

TERMOLI. Non molti giorni fa a seguito di un post Facebook che denunciava il degrado nel centro storico, precisamente nella zona della Piazzetta, registrammo lo sfogo dei titolari delle attività commerciali.

A distanza di poco più di due settimane, a lagnarsi, stavolta, ormai refrain ricorrente, visto come viene ridotto quel luogo, sono i residenti.

«Come sempre in piazza Mercato c’è degrado, spettacolo che si mostra ai turisti, oltre una forte puzza, con tantissime mosche, nulla la richiesta di aiuto, promossa da giorni, ma da molti giorni, i residenti stanno chiedendo intervento per una accurata pulizia, oltre ai bidoni stracolmi, ottimo scenario per un selfie. La situazione sta diventando invivibile. Più volte ci hanno rassicurato che avrebbero provveduto al lavaggio delle strade, ma non abbiamo visto nessuno».

Lamentele che si aggiungono un giorno dopo l’altro, e stamani, al risveglio dopo il sabato notte, «Non abbiamo potuto neanche aprire le porte per quanto abbiano fatto diventare la strada che passa davanti alle nostre case un bagno a cielo aperto, dietro le nostre porte, credo che sia arrivato il tempo di iniziare a punire questi balordi».

Galleria fotografica