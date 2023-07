Scooter investe due persone e un cane

TERMOLI. Triplo investimento in via Martiri della Resistenza. Uno scooter ha travolto sulle strisce pedonali una coppia e il cane che era con loro. Per l'animale nulla da fare, purtroppo. Ferita la coppia e trasportata al San Timoteo, così come il centauro alla guida del motociclo. Sul posto Polizia di Stato e Carabinieri, oltre al 118 Molise coi volontari della Misericordia di Termoli in ambulanza, che hanno trasferito i feriti al Pronto soccorso dell'ospedale.