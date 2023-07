Investiti dallo scooter, la donna è grave: trasferita all'ospedale di San Giovanni Rotondo

Coppia investita in via Martiri della Resistenza da uno scooter

TERMOLI. La donna investita ieri sera, intorno alle 23.30, assieme al marito e al loro cane in via Martiri della Resistenza, è in gravi condizioni. Dopo il violento impatto avvenuto mentre attraversavano la strada con lo scooter che stava dirigendosi verso Nord il quadro era apparso subito critico, purtroppo. Nell'incidente è morto anche l'animale.

Trasportati al Pronto soccorso dell'ospedale San Timoteo di Termoli, i medici del Pronto soccorso di viale San Francesco ne hanno disposto il trasferimento all'ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo, effettuato dopo un intervento d'urgenza nel nosocomio termolese.

Al San Timoteo sono stati trasportati anche il marito, sottoposto a radiografie e lo stesso conducente del motociclo. Diverse le pattuglie delle forze dell'ordine impegnate, sia Polizia per i rilievi, che Carabinieri, con la strada chiusa per permettere soccorsi e ricostruzione della dinamica.