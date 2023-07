Partito lo spazzamento, prime multe della Polizia locale per chi non sposta le auto

TERMOLI. Entrato in vigore dalle 7 lo spazzamento programmato con divieto di sosta nel centro cittadino, al fine di agevolare l'effettuazione dei lavori di pulizia e garantire una migliore fruizione degli spazi pubblici. Una novità che ripristina quanto avveniva già diversi anni fa, almeno fino all’autunno del 2019, quando l’amministrazione Roberti, da poco insediata, aveva stoppato questa modalità, in attesa di un nuovo piano dello spazzamento.

L'operazione di spazzamento programmato, con l’ausilio di mezzi meccanici e manuali ha dal lunedì al venerdì dalle ore 7 alle ore 9. In questa prima giornata sono interessati via Cavalieri di Vittorio Veneto, vico Nazario Sauro, via Dante, piazza Bega, via Mario Pagano, corso Umberto I, corso Nazionale, via Cesare Battisti, corso Fratelli Brigida, via Roma.

Un debutto preceduto dalla polemica, soprattutto di alcuni residenti, che specie d’estate e non disponendo in centro di propri box o garage avevano palesato il disagio di non sapere dove parcheggiare l’auto per liberare le zone coinvolte dalla pulizia meccanica delle strade. Proprio in piazza Bega, al centro degli interventi di ieri, che abbiamo pubblicato, al lavoro la Polizia locale, con le prime multe agli automobilisti che non hanno ottemperato a liberare gli stalli.

IL RESTO DEL PROGRAMMA SETTIMANALE

Martedì: corso Mario Milano, piazza Garibaldi, via XXIV maggio, via Amedeo di Savoia, via XX Settembre. Mercoledì: via IV novembre, via Gioberti, via Duca degli Abruzzi, via Oliviero, via Francesco D’Ovidio, via Saverio Cannarsa, via XX settembre. Giovedì: corso Vittorio Emanuele III, via Vincenzo Cuoco, via Cairoli, via Gabriele Pepe, via Carlo del Croix, via Belvedere. Venerdì: via Sannitica, via Armando Diaz, via Giuseppe Mazzini, via Adriatica.

«Si invitano i residenti, i commercianti e gli automobilisti a collaborare e rispettare scrupolosamente le disposizioni relative al divieto di sosta. L'obiettivo di questa operazione è quello di garantire la pulizia e l'igiene delle strade del centro di Termoli, creando un ambiente più gradevole e vivibile per tutti i cittadini e i visitatori», ribadisce l’amministrazione comunale.