Camper coinvolto in un incidente sull'A14, traffico bloccato per qualche ora

TERMOLI. Ore travagliate per il traffico sull'A14, in direzione Sud, dove un camper e un altro veicolo si sono scontrati intorno alle 7 nel tratto tra Poggio Imperiale e San Severo, causando la provvisoria chiusura della circolazione, per permettere le operazioni di soccorso e di rilievo del sinistro, con uscita obbligatoria al casello di Poggio Imperiale-Lesina. Sul posto le forze dell'ordine e il 118. Il traffico è stato riaperto poco prima delle 8.30. Intervenuti anche i Vigili del fuoco del distaccamento di San Severo. Nel camper viaggiavano padre, madre e un bimbo di 6 anni. Solo l'uomo è rimasto ferito. Contuso anche il conducente dell'autovettura con cui il camper si è scontrato.