Kia finisce contro lo spartitraffico della statale 87, in tre al Pronto soccorso

TERMOLI. Notte impegnativa quella appena trascorsa sulla costa per soccorritori e forze dell'ordine. Appena trasportati i feriti dell'investimento di via Martiri della Resistenza, un altro incidente è avvenuto poco dopo. Intorno a mezzanotte l'ambulanza della Misericordia di Termoli con l'equipe del 118 si è diretta sulla statale 87, nei pressi dell'incrocio per l'ex Zuccherificio, dove una Kia è uscita di strada, andando a finire contro lo spartitraffico, in direzione Termoli per cause al vaglio dei Carabinieri della compagnia di Termoli, intervenuti sul posto. Tre le persone rimaste ferite, tutte di giovane età, tra cui una 24enne, trasportata al Pronto soccorso dell'ospedale San Timoteo di Termoli. Intervenuti anche i Vigili del fuoco del distaccamento di Termoli.