Pallante eletto presidente del Consiglio regionale, maggioranza compatta

CAMPOBASSO. L'annuncio del Governatore Francesco Roberti sull'allargamento della Giunta a partire da domani è stato.il chiaro sintomo di una quadratura doppia, in Fratelli d'Italia e nella maggioranza. A conferma di questo, l'elezione a presidente del Consiglio regionale di Quintino Pallante, sotto gli occhi del suo maggiore sponsor, il senatore Costanzo Della Porta. "Questa è un'epoca che richiede provvedimenti rapidi ed efficaci", le parole di Pallante, che ha ottenuto in prima battuta 14 voti di maggioranza, con l'opposizione che ha depositato sette schede bianche. Una elezione che ora apre la strada all'ingresso in Giunta di Salvatore Micone. "Le istituzioni appartengono a tutti, la politica deve tornare ad essere affidabile punto di riferimento", aggiunge. "Solo con consiglio regionale forte, unito dalla volontà di difendere nostra storia e visione, possiamo fare sentire nostra voce col governo. Consiglio dovrà ascoltare esigenze cittadini, impegno di questa presidenza: a nessun gruppo sarà chiesto di abdicare a proprio ruolo di rappresentanza. Abbiamo grande responsabilità di questa assemblea che deve caricarsi di un nuovo lavoro. In chiusura consentitemi di richiamare il ricordo di Gabriele Veneziale e Lelio Pallante, entrambi autorevoli e competenti interpreti dell'assemblea legislativa regionale".