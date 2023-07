"Mio nonno è stato vittima di una truffa", anziani sempre di più nel mirino dei furfanti

TERMOLI. Ancora un'ennesima truffa del parente stretto vittima di un incidente messa a segni nei confronti di due anziani nonni a raccontarcela nei particolari è stata la nipote che tra le altre cose vive sullo stesso pianerottolo, con la famiglia, Maria il nome della nipote (nome di fantasia) racconta quanto successo.

"Mio nonno è stato vittima di una truffa.

Qualcuno l'ha chiamato sul cellulare, fingendosi suo nipote Giuseppe. Questa persona ha riferito a mio nonno che sua figlia aveva avuto un grave incidente, si trovava in carcere e per rilasciarla avrebbe avuto bisogno di soldi. Soldi che qualcuno, di lì a poco, sarebbe passato a prendere direttamente in casa. Soldi che noi tutti ignoravamo possedesse in quantità così elevate, in casa. Insomma, dinamiche sentite e risentite, facendo leva su poca lucidità, ignoranza, paura e altre sfumature della natura umana.

Ora, a me dei soldi frega poco, non perché ne abbia tanti, ma proprio perché non abbiamo mai avuti molti.

Mi hanno sempre insegnato che finché c'è la salute e un tetto sopra la testa, a tutto il resto si può trovare una soluzione. Anzi, per come sarebbero potute andare le cose, siamo già grati del fatto che i miei nonni siano usciti fisicamente illesi dall'accaduto e che non siano stati percossi, malmenati...o peggio.

Quello che dispiace è che non c'è mai fine all'umana decenza, ma questa non è una scoperta, solo l'ennesima conferma.

Vi chiedo di prestare attenzione a chi vive in zona Porticone-San Pietro, per evitare il ripetersi di questi episodi spiacevoli. È gente organizzata che conosce dinamiche famigliari, abitudini e chissà che altro delle persone designate ad essere le vittime.

Mia nonna è gravemente malata di Alzheimer, vive a 5 metri linea d'aria da noi e mia madre è più in casa loro che nella nostra, quindi probabilmente conoscevano anche i nostri di orari.

Il buon "Zi Lisandro" diceva che i soldi vinti o rubati, erano soldi persi. Quelli che queste personcine hanno preso servivano per le cure di due anziani, uno dei quali affetto da una malattia degenerativa.

Chissà... se esiste una giustizia divina, magari si ritroveranno ad utilizzare quel denaro per lo stesso motivo. Nel frattempo, occhio».