Vento forte e cede il ramo di una palma, 70enne ferita alla testa

SAN GIACOMO DEGLI SCHIAVONI. Una donna di circa 70 anni è rimasta ferita nella mattinata di oggi a San Giacomo degli Schiavoni, in corso Umberto a causa del vento forte che ha fatto cadere il ramo di una palma su di lei.

Per la pensionata un leggero trauma cranico. A soccorrerla per primo il vice sindaco Massimo Fiocchi, avvisato da un autista della ditta dei rifiuti Impregico srl, Fiocchi subito ha tamponato con del ghiaccio sintetico, in attesa del 118 Molise, intervenuto coi volontari della Misericordia di Termoli in ambulanza, sopraggiunti poco dopo.