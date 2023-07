Diventa sempre più estesa l'emergenza incendi, due roghi a Montenero di Bisaccia

Incendio a Montenero di Bisaccia

MONTENERO DI BISACCIA. Due i fronti emergenziali per incendi divampati nel territorio di Montenero di Bisaccia nella tarda mattinata di oggi. Vigili del fuoco operativi sia lungo la strada provinciale Mare-Collina, per fortuna in fase di spegnimento, che in località piana dei Mulini, nei pressi dell'ex Calbon.

Situazione critica, secondo quanto appreso, specie nell'ultimo sito, dove la squadra del 115 del distaccamento di Termoli deve fronteggiare anche un forte vento.

Sul posto si è recata anche la stessa sindaca Simona Contucci.

Galleria fotografica