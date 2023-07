Torna l'incubo delle fiamme, s'incendia un campo a Casa la Croce

TERMOLI. Temperature di nuovo sopra i 40 gradi nel primo pomeriggio anche a Termoli e nella zona tra contrada Casa la Croce e Difesa Grande divampa un grosso incendio che divora le stoppie di un vasto campo, compreso tra via delle Acacie, via degli Abeti e via dei Castagni.

Lingue di fuoco che lambiscono i muretti delle case popolari, ma anche circondano proprio la casa dei proprietari del terreno, fino ad arrivare alla strada, chiusa dai Carabinieri per permettere le operazioni di spegnimento. A pochi metri anche cabine del gas e capannoni artigianali. Il fumo ha invaso tutta l'area rendendo impraticabile il transito. Diverse le unità dei Vigili del fuoco impiegate, nonostante le varie emergenze disseminate in basso Molise. Tanta la gente scesa dalle abitazioni e c'è chi si è dato da fare con secchi e tubi dai garage. L'inferno torna a bussare anche nelle zone residenziali.

