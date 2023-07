Auto si ribalta in via Canada, sul posto Polizia locale e 118

TERMOLI. Interventi senza tregua sul territorio costiero oggi. Non bastassero gli incendi a destare allarme, ci sono anche incidenti stradali sul suolo comunale, come quello avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi in via Canada. Un'auto per cause al vaglio della Polizia locale, intervenuta sul posto, si è ribaltata a 180 gradi.

Sul posto è sopraggiunta anche l'equipe medica del 118 Molise, che ha medicato il conducente, per poi trasportarlo al Pronto soccorso dell'ospedale San Timoteo di Termoli.