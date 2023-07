Resta in prognosi riservata la 54enne investita dallo scooter

TERMOLI. Polizia stradale al lavoro sulla dinamica dell’investimento avvenuto domenica sera in via Martiri della Resistenza, all’incrocio di via dei Gasperi, poco prima delle 23.

Un incidente che ha visto coinvolto uno scooter Aprilia modello Scarabeo, condotto da un 48enne di Termoli, che ha investito una coppia, lei 54 anni e lui 56 tra pochi giorni, oltre al loro cane.

Nell’impatto l’animale domestico è deceduto, mentre sia conducente che pedoni sono rimasti feriti, tra cui la donna in modo grave, operata d’urgenza all’ospedale San Timoteo e poi trasferita alla Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo, dove permane in prognosi riservata.

Il marito, invece, è stato dimesso ieri dal San Timoteo, anche se proseguono degli accertamenti.

Impatto particolarmente violento, costato la vita al cane che la coppia stava portando fuori, rimasto sullo spartitraffico, a qualche metro di distanza dal punto dell’impatto e che un passante ha coperto.

Lo stesso veicolo a due ruote è finito lontano, per terra, col conducente a perdere persino il casco. Subito le condizioni della donna sono apparse le più gravi tra i tre feriti, trasportati dal 118 Molise, intervenuto coi volontari della Misericordia di Termoli, al Pronto soccorso dell’ospedale San Timoteo. Diverse le volanti e le pattuglie di Polizia stradale e commissariato e Carabinieri a recarsi sul luogo del sinistro, dove si era radunato un capannello di gente, visto l’elevato passeggio notturno della domenica sera.

Strada bloccata per permettere rilievi e soccorsi, in un orario di deflusso dalle manifestazioni organizzate in città.