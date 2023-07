Ripreso nella notte l'incendio a Casa la Croce, fiamme sul ciglio della strada

Incendio a Casa la Croce

TERMOLI. Notte impegnativa per i Vigili del fuoco di Termoli, come abbiamo avuto modo di anticipare anche nella tarda serata di ieri, con numerosi focolai e roghi in diverse località del basso Molise.

In alcuni luoghi dove già i pompieri erano intervenuti per estinguere le fiamme, gli incendi sono ripresi, è accaduto anche a Termoli.

Nella zona di contrada Casa la Croce è tornata la paura poco dopo la mezzanotte, col fuoco che ha divorato altre porzioni del campo trebbiato compreso tra via delle Acacie, via dei Castagni e via degli Abeti, che nel pomeriggio di ieri aveva destato allarme tra i residenti delle palazzine limitrofe, fino a determinare un parziale blocco della circolazione.

Allarme notturno durato alcune ore, secondo le segnalazioni che ci sono pervenute.