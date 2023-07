Lite condominiale finisce in tentato omicidio, 30enne accoltellato a Termoli

TERMOLI. Faide condominiali che col caldo dell’estate rovente assumono contorni di drammi. Un tentato omicidio è avvenuto nella notte, nella zona del quartiere Sant’Alfonso. Un 36enne ha aggredito un 30enne, accoltellandolo, proprio all’interno dello stabile dove abitano. Il 36enne già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato e portato in caserma dai Carabinieri della compagnia di Termoli. Il 30enne, ferito in modo grave, è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale San Timoteo di Termoli, dove è in prognosi riservata, dopo aver subito un intervento chirurgico d’urgenza, per le lesioni provocate dall’arma bianca.