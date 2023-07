Si ubriaca e crea scompiglio a Rio Vivo, trasportato al Pronto soccorso

TERMOLI. Nottata movimentata a Termoli, quella tra martedì e mercoledì.

Incendi e aggressioni, ma anche altre situazioni spinose da gestire per le forze dell’ordine, come è avvenuto intorno alle 3.30, dove a Rio Vivo si sono recati la volante della Polizia di Stato e il 118 Molise coi volontari della Misericordia di Termoli in ambulanza, che hanno trasportato un uomo in stato di ubriachezza che ha avuto proprio con gli agenti una discussione animata.