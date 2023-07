Prende a bastonate e infrange i finestrini di alcune auto in sosta

TERMOLI. Si resta basiti nel rendere episodi di cronaca come quello avvenuto poco fa nel quartiere Sant'Alfonso, dove un balordo, altro modo non abbiamo di definirlo, ha preso a bastonate i finestrini di alcune auto in sosta, infrangendole e cagionando danni significativi ai veicoli.

Immaginiamo anche la rabbia dei proprietari. Sul posto intervenute le forze dell'ordine.