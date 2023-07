Secondo intervento chirurgico a San Giovanni Rotondo per la 54enne investita dallo scooter

TERMOLI. C'è apprensione in città per le condizioni della 54enne investita nella tarda serata di domenica scorsa, 22 luglio, poco prima delle 23, in via Martiri della Resistenza, mentre era in compagnia del marito 55enne e del suo cane.

La coppia, che stava portando fuori l'animale domestico per una passeggiata, è stata travolta da uno scooter guidato da un 48enne sempre del posto, mentre attraversava le strisce in corrispondenza della traversa di via De Gasperi.

La signora, che abita nei paraggi, è stata operata una prima volta all'anca all'ospedale San Timoteo nella notte tra domenica e lunedì, quindi trasferita d'urgenza alla Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo, a causa del trauma cranico riportato nel violento impatto col motociclo.

Ieri pomeriggio la 54enne ha subito un secondo e più delicato intervento alla testa, per l'asportazione di un ematoma, causato proprio dal trauma cranico. Nell'incidente era morto sul colpo il cane della coppia.

La dinamica del sinistro, in cui sono rimasti feriti anche il marito e il centauro, è stata ricostruita dalla Polizia stradale del distaccamento di Termoli.