Una 15enne cade dal balcone, trasportata d'urgenza al Pronto soccorso

TERMOLI. Dramma in via dei Campioni, una 15enne è caduta dal balcone dalla struttura della casa famiglia. E' stata trasportata in emergenza all'ospedale San Timoteo col 118 Molise e l'ambulanza della Misericordia di Termoli, in codice rosso. Viste le condizioni piuttosto gravi è stato allertato l'elisoccorso, atterrato all'antistadio. Sul posto anche la Polizia.