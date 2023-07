Sequestrato lido totalmente abusivo dalla Capitaneria di Porto

MONTENERO DI BISACCIA. Ben più ampio il bilancio del blitz anti-abusivismo avvenuto stamani sull'arenile di Montenero di Bisaccia.

I militari della Capitaneria di Porto di Termoli, unitamente a personale dell’Agenzia del Demanio e della Polizia Locale, hanno eseguito una vasta operazione di polizia demaniale sul litorale di Montenero di Bisaccia.

Nel corso dell’attività gli uomini della Guardia Costiera hanno proceduto al sequestro di circa 1.700 mq di arenile, occupati da uno stabilimento balneare privo di qualsiasi autorizzazione e, di fatto, totalmente abusivo.

I militari hanno posto sotto sequestro numerose attrezzature balneari, strutture ombreggianti, camminamenti e un prefabbricato utilizzato come bar.

È stato, inoltre, deferito alla Procura della Repubblica un altro operatore turistico per aver occupato abusivamente una piccola area demaniale, subito liberata, in ampliamento alla propria concessione demaniale, in violazione degli articoli 54 e 55 del Codice della Navigazione.

Nel corso dell’operazione, si è anche proceduto a restituire al pubblico uso un tratto di spiaggia libera illecitamente occupata da sedie a sdraio e ombrelloni, in violazione di quanto previsto dall’Ordinanza Balneare della Regione Molise.

L’operazione di polizia demaniale di oggi rientra nelle svariate attività svolte lungo le spiagge molisane dai militari della Guardia Costiera di Termoli, al fine di tutelare il demanio e l’ambiente marino e salvaguardare la balneazione.