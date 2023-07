Al San Timoteo gli accertamenti sulla 15enne caduta in via dei Campioni

TERMOLI. Sono proseguiti nel pomeriggio di ieri gli accertamenti sulla 15enne caduta dal balcone della struttura protetta Casa di Kore, la casa famiglia per minori non accompagnati di via dei Campioni.

Per fortuna, l'impatto al suolo non avrebbe causato conseguenze particolarmente gravi, come la stessa dinamica facesse temere. L'adolescente, intorno all'ora di pranzo di ieri, è rimasta ferita alla schiena, ma è fuori pericolo. Grande è stata l'apprensione nella comunità per quanto avvenuto. In merito si è interessata direttamente, recandosi sul posto, l'assessore alle Politiche sociali Silvana Ciciola, per acquisire notizie sulla vicenda, su cui ricordiamo è intervenuta oltre che al 118 e ai volontari della Misericordia di Termoli, la volante del commissariato di Polizia.