Fidanzati attaccati da un lupo sulla spiaggia a Vasto marina

VASTO. Due fidanzati, di 20 e 18 anni, di Lucera, sono stati attaccati da un lupo sulla spiaggia di Vasto Marina. I due erano in spiaggia per una passeggiata.

Avrebbe potuto avere conseguenze ben più tragiche l'attacco di un lupo grigio-nero di medie dimensioni avvenuto ieri 27 luglio sulla spiaggia di Vasto Marina. Vittime un ventenne di Lucera e la sua ragazza di 18 anni, che avevano deciso di fare una passeggiata notturna in spiaggia, in riva al mare.

Tuttavia, a un certo punto, il ragazzo ha subito il morso dell'animale a entrambe le gambe. "Ho preso un lettino per farmi scudo indietreggiando lentamente così da non ricevere altre lesioni. La mia compagna è riuscita a fuggire, ma l'animale, dopo una trentina di minuti, l'ha raggiunta e l'ha morsa all'avambraccio e a un gluteo. Ho sentito le urla e le lacrime in lontananza".

I due malcapitati sono riusciti ad abbandonare la spiaggia dopo un'ora e a raggiungere la sede stradale, letteralmente insanguinati, mentre il lupo continuava a darli la caccia: "Abbiamo chiamato il 118 e ci siamo fatti ricoverare in ospedale".

Sei punti di sutura alla gamba sinistra e due punti alla destra per il lucerino, tre punti sull'avambraccio e quattro sul gluteo per la ragazza.