Resta in carcere il 36enne accusato di tentato omicidio, il Gip convalida l'arresto

TERMOLI. Convalidato l’arresto del 36enne accusato di tentato omicidio per l’accoltellamento all’addome di un 30enne avvenuto nella notte tra martedì e mercoledì scorsa a Termoli, in via dello Sport. Arresto operato dai Carabinieri della compagnia di via Brasile con la collaborazione degli agenti di Polizia del commissariato di via Cina.

L’indagato è comparso dinanzi al Gip del Tribunale di Larino, Federico Scioli, che ha accolto l’istanza della Procura frentana, confermando la custodia cautelare in carcere.

L’aggressore, che avrebbe discusso col 30enne, suo parente acquisito, proprio per dissidi di carattere familiare e personale, ha risposto alle domande del giudice, raccontando la sua versione dei fatti e sostenendo di non avere alcuna intenzione di uccidere l’antagonista. Il suo legale, l’avvocato Pino Sciarretta, ha annunciato il ricorso al Tribunale del Riesame. Il 30enne dopo 48 ore e un intervento chirurgico è stato dimesso ieri dalla Rianimazione e trasferito in Chirurgia, con un quadro clinico in miglioramento e respirazione autonoma.