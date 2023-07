Dato alle fiamme il chiosco abbandonato di Pozzo Dolce, sul posto Vigili del fuoco e Polizia

TERMOLI. Prima o poi finirà il degrado in aree come quella di Pozzo Dolce. Ennesima emergenza quella affrontata nella serata di oggi da Vigili del fuoco e agenti del commissariato di Polizia nella zona che fa da cerniera tra piazza Sant’Antonio e il lungomare Nord.

Area in degrado più volte segnalata e stavolta c’è stato un incendio di matrice dolosa, poiché ignoti hanno dato fuoco a un chiosco-bar chiuso da tempo. Sul posto sono intervenuti appunto il 115 del distaccamento di Termoli e la volante di via Cina. Delimitata la porzione interessata dal rogo, coi pompieri a entrare dentro i locali per estinguere le fiamme.