«Non ho più trovato la mia Fiat Tipo sotto casa», l'ennesimo furto d'auto

TERMOLI. La recrudescenza del fenomeno dei furti d’auto in città è senza dubbio uno degli allarmi sociali più diffusi. Colpi che vengono effettuati in ogni quartiere della città, senza soluzione di continuità.

In una sorta di effetto domino della cronaca, visti i fatti degli ultimi giorni, ancora una volta sotto i riflettori la zona prossima allo stadio, quella che “chiude” il quartiere Sant’Alfonso.

Nella circostanza il furto d’auto, una Fiat Tipo, è avvenuto in via degli Atleti, denunciato ai Carabinieri del comando stazione di via Brasile.

«Ieri mattina sotto casa mia non ho più trovato la mia Fiat Tipo. È stata rubata e per me e i miei familiari è stato uno shock. Da un po’ di anni si vive sempre peggio nella nostra città termolese. Voglio sottolineare lo sconforto di chi subisce queste brutte azioni», la testimonianza diretta della proprietaria, che ha voluto condividere il suo stato d’animo e mettere ulteriormente in allerta tutti.