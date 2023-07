«Due tentativi di furto subiti in appena 40 giorni»

TERMOLI. Tentativi di furto e atti vandalici. Due volte un professionista della città adriatica è finito nel bersaglio dei malviventi. È lui stesso a raccontarlo:

«Termoli sta diventando davvero il “far west”, sparatorie in strada, tentati omicidi, spaccio di droga alla luce del sole ed episodi giornalieri di furti d'auto. In pochi giorni (appena 40) in pieno centro cittadino, a pochi metri dalla stazione della Polizia locale e a qualche centinaio di metri dal commissariato di Polizia e dal comando compagnia dei Carabinieri, ho subito due tentativi di furto della mia auto.

Grazie al sistema di allarme installato da poco, probabilmente, i ladri non sono riusciti a portarmela via, ma hanno distrutto, per ben due volte, il finestrino lato guida! E sì, non appena riparata l'auto (quasi un mese tra perito e officina meccanica), dopo appena tre giorni, la mattina nel recarmi sul posto, di lavoro, con mio grande sconforto, ho visto nuovamente la mia auto con il finestrino a pezzi. Altri 320 euro da pagare (al netto della franchigia) e un altro mese senz’auto! E nel frattempo questi balordi continuano a scorrazzare indisturbati lungo le nostre strade, tutte le notti, per bottino d’auto!»