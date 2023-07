Scooter rubato a Rio Vivo recuperato dalla Polizia locale a Campomarino

CAMPOMARINO. Oggi nei quotidiani servizi finalizzati al controllo del territorio il personale della Polizia Locale di Campomarino rinveniva sulla S. P. 40, subito dopo il ponte sul fiume Biferno, in territorio di Campomarino un motociclo Agility 150. Dagli accertamenti svolti e dai documenti di circolazione presenti all'interno del veicolo, gli agenti intervenuti risalivano al proprietario del mezzo. Contattato telefonicamente lo stesso non si era accorto ancora del furto subito, e pertanto non aveva sporto ancora formale denuncia trovandosi in spiaggia in zona Rio Vivo. Il proprietario appreso la notizia raggiungeva gli agenti sul luogo del rinvenimento per le formalità previste. Il motociclo veniva restituito al legittimo proprietario, un uomo di Termoli di 68 anni.

