In preda ai fumi dell'alcol aggredisce i Carabinieri, arrestato un 44enne

TERMOLI. I Carabinieri del nucleo operativo e radiomobile del comando compagnia di via Brasile, nel corso di un servizio perlustrativo, hanno arrestato a Termoli un 44enne residente del luogo, già titolare di diversi precedenti penali.

A suo carico reati per violenza e resistenza a un pubblico ufficiale, lesioni personali e rifiuto d’indicazioni sulla propria identità personale.

In particolare i militari, mentre svolgevano degli accertamenti connessi a un pregresso intervento anche alla presenza di alcuni passanti, sono stati avvicinati dall’uomo che, in evidente stato di ebbrezza alcolica e senza un apparente motivo, ha iniziato a proferire al loro indirizzo frasi offensive e minacciose.

Nella circostanza, alla richiesta di esibire i documenti o comunque di fornire le sue generalità, ha opposto categorico rifiuto, aggredendo i Carabinieri, strattonandoli e spingendoli, originando una colluttazione durante la quale ha provocato a uno di loro delle lesioni personali fortunatamente non gravi, prima di essere immobilizzato e condotto in caserma anche grazie al supporto fornito da una volante del locale commissariato di Polizia, intervenuta in ausilio.

Appurate quindi le responsabilità penali in relazione ai reati allo stesso ascritti, l’uomo è stato pertanto tratto in arresto e tradotto presso la sua abitazione per ivi permanere, in regime di arresti domiciliari, a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Larino.

Durante la successiva udienza, tenutasi dinanzi alla competente Autorità Giudiziaria, l’arresto veniva convalidato poiché legittimamente effettuato ed a carico del soggetto è stata confermata la misura degli arresti domiciliari.