Tragedia in mare, richiesta l'autopsia sul corpo senza vita del 51enne

TERMOLI. La salma del 51enne Michele Basanisi, l'uomo che ha perso la vita durante una immersione mentre praticava pesca subacquea nel mattino presto di oggi a Campomarino è stata ricomposta all'obitorio dell'ospedale San Timoteo di Termoli.

E' stata trasferita dalla spiaggia del lido dopo il nulla osta alla rimozione da parte della Procura di Larino.

La famiglia del 51enne, molto noto in zona, anche se originario del capoluogo, perché era barista al camping Diomedee Village, ha richiesto l'autopsia, il cui incarico verrà formalizzato nelle prossime ore.

Una istanza che mira ad accertare quando è avvenuto il decesso e se fosse stato possibile soccorrerlo in tempo, evidentemente. Il corpo del pescatore sportivo è ora custodito nella cella frigorifera dell'ospedale San Timoteo. Del caso si occupa la Capitaneria di Porto di Termoli.

Michele era uscito all'alba in mare per praticare la pesca subacquea, una sua passione, non ha fatto ritorno all'ora convenuta e la moglie si è preoccupata. Avrebbe sollecitato una prima volta i soccorsi, ma non era chiaro dove il 51enne potesse essere. Poi alle 9.30 circa è stato notato un corpo galleggiare tra le due scogliere, pare già fosse esanime da un paio d'ore. Sulla dinamica dei soccorsi, provata dalla tragica giornata la bagnina ha riferito di aver fatto il possibile insieme al collega.